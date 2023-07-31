Suriye ve İran dışişleri bakanları bir araya geldi

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Tahran’da bulunan Suriyeli mevkidaşı Mikdad’ı resmi törenle karşıladı.

Abdullahiyan ile Mikdad karşılama töreni sonrası gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin mayıs ayındaki Suriye ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların takibini ele aldıklarını kaydetti.

"İRAN, RUSYA, TÜRKİYE VE SURİYE’NİN DÖRTLÜ TOPLANTISININ KAZANIMLARI VAR"

Suriye heyetinde ekonomi ve iletişim bakanlarının da bulunduğuna işaret eden Abdullahiyan, eş zamanlı olarak İran-Suriye Karma Ekonomi Komisyonu toplantısının da yapıldığını aktardı.

Abdullahiyan, “İki ülke büyükelçilerinin de sürekli takibi ile çeşitli alanlarda anlaşmaların uygulanmasında ilerleme kaydedileceğini umuyoruz” dedi.

Görüşmede ele alınan konulara da değinen Abdullahiyan, iki tarafın özel sektörünün güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra transit taşımacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

İranlı Bakan, Astana görüşmelerinin sürdürülmesi gerektiği konusunu ve buna bağlı gelişmeleri de ele aldıklarını aktararak geçtiğimiz günlerde kıdemli uzmanların toplantı yaptığını ve bu toplantıların devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.

İran, Rusya, Türkiye ve Suriye’nin dörtlü toplantısının kazanımları olduğuna değinen Abdullahiyan, şimdiye kadar, dört ülkenin savunma ve dışişleri bakanları ile üst düzey uzmanları arasında birkaç toplantı yapıldığına dikkat çekti.

Abdullahiyan, bu toplantılarda çeşitli önerilerde bulunulduğunu, bunlardan birisinin de “Türk askerlerinin belirli bir programa göre Suriye’den çekilmesi, çekilme ile eş zamanlı olarak ortak sınırın güvenliğinin sağlanması” yönünde olduğunu söyledi.

Tahran ile Moskova’nın “garantörlük ve süreci kolaylaştırıcı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü” aktaran Abdullahiyan, dört ülke arasında, “Suriye ve Türkiye'nin ortak sınırlarının güvence altına alınmasında ilerlemeye yol açacak bir dışişleri bakanları veya uzmanlar toplantısı yapılmasını” önerdiklerini dile getirdi.

“ABD ORDUSU ÇEKİLMELİ”

İki ülke arasındaki aktif diplomasinin Suriye ve İran halkları için iyi sonuçlar müjdelediğini ifade eden Mikdad, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin son Suriye ziyaretinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için pratik adımlar atılmaya başlandı” diye konuştu.

Mikdad, Suriye’de ABD’nin varlığını “işgalci” şeklinde nitelendirdi.

Mikdad, Suriye ile Arap ülkeleri arasında başlatılan diplomasi çabalarının engellenmek istendiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

”Arap halkı otoriter Amerikan uygulamalarından bıkmıştır. Amerikan işgalinin Suriye'deki suçları devam edemez. Suriye halkı buna sonsuza kadar tahammül etmeyecek. İşgalci ABD Ordusu işgal ettiği topraklardan çekilmeli.”

Ayrıcı Suriye-Irak ve Ürdün üçgeninde yer alan el-Tenef üssüne dikkat çeken Mikdad, “ABD ordusu bu bölgeyi terör örgütlerinin merkezine dönüştürdü” ifadelerini kullandı.