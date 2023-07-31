Blinken: Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden çok etkilenen ülkelerden Avustralya'da yerel televizyon ağı Nine Network'ün 60 Dakika programına konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidardayken Ukrayna savaşının bitme ihtimali ve iklim değişikliğine ilişkin sorular soruldu.

Rusya ve Putin ile ilgili sorular bir soruya Blinken şöyle yanıt verdi:

"Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının cezasız kalmasına izin verirsek, o zaman pandoranın kutusu açılır ve dünyadaki her müstakbel saldırgan, eğer onlar bundan paçayı kurtarabiliyorsa, ben de kurtarabilirim, der. Bu da çatışma halindeki bir dünya için reçete görevi görür. Bu yüzden dünyanın öbür ucundaki Avustralya, Japonya, (Güney) Kore dahil, Avrupa'dan çok uzak birçok ülke ayağa kalktı."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Blinken'a ardından, "İşiniz tamamen risk yönetimiyle ilgili. Vladimir Putin nükleer savaşla tehdit ediyor ve bu ay bu gezegende rekor düzeyde en yüksek sıcaklıkları gördük. Sizin aklınızdaki insanlık için daha büyük tehdit nedir, savaş mı yoksa iklim değişikliği mi?" sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanı şu yanıtı verdi:

"Bence burada hiyerarşi gütmemelisiniz. Potansiyel çatışma dahil, önde ve merkezde olan bazı şeyler var, kapıdaki tehlike dediğimiz. Ancak iklim değişikliğinin hepimiz için varoluşsal bir meydan okumayı temsil ettiğine şüphe yok. Yani bizim için bu, zamanımızın varoluşsal meydan okuması.

Diğer yandan bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı gibi uluslararası düzene yönelik ciddi meydan okumaların olmadığı anlamına gelmiyor... Çok sayıda meydan okumayla karşı karşıyayız. Bunlarla aynı anda ilgilenebilmeliyiz."