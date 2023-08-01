Danimarka: İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararlarını dikkate alıyouz

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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı ve ülkede gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İİT toplantısından çıkan kararı dikkate aldıklarını vurgulayan Rasmussen, "İİT ve üye devletlerle karşılıklı saygı temelinde yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Danimarka son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma eylemlerini kınadı ve ifade özgürlüğü kapsamında özel durumlara müdahale etme olasılığını araştırıyor" ifadelerini kullandı.

İİT toplantısı sonrası yapılan açıklamada, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına yönelik yapılan mükerrer saldırıların şiddetle kınandığı belirtilmişti.

İİT'nin, ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önüne geçecek önlemleri alması için AB Komisyonuna heyet gönderme kararı aldığı aktarılmıştı. İİT üyesi ülkeler, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkelerle ilişkilerini gözden geçirerek gerekli pozisyonu almaya çağrılmıştı.

Bu bağlamda, üye ülkelerden, İsveç ve Danimarka'daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırmak da dahil olmak üzere siyasi adımlar atmaları istenmişti.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu eylemlere izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.