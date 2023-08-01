Irak il meclisi seçimleri için 24 koalisyon başvurusu

ERBİL (K24)

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Tüzük ve Eğitim Komisyonu Müdürü Davut Süleyman yaptığı açıklamada, koalisyon başvurularının 5 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

Toplamda 24 koalisyon için başvuru yapıldığını belirten Davut Süleyman, bunlardan 15’inin yeni kurulan koalisyonlar olduğunu ifade etti.

Komisyona bağlı kurulların büyük bölümünün çalışmalarını tamamladığını ve teknik maddelerin çoğunluğunun kabul edildiğini aktaran Süleyman, geriye sadece kamplarda kalan göçmenlerin kayıtlarını yapan gezici tim komisyonunun çalışmalarının kaldığını ifade etti.

Irak’ta il meclisi seçimleri 18 Aralık’ta yapılacak.

Seçimlerde 15 vilayette 23 milyondan fazla seçmen, 7 bin merkezde oy kullanacak.

16 milyon seçmenin biyometrik seçmen karı bulunuyor.

Seçimler, Kürdistan Bölgesi vilayetlerini kapsamıyor.