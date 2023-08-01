İngiltere Ezidi Soykırımı’nı resmen tanıdı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2014 yılında DAİŞ’in Şengal’de Ezidilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın, resmen tanındığı bildirildi.

Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Ahmad, duyuruyu DAİŞ'in Ezidilere karşı işlediği soykırımın dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler öncesinde yaptı.

Lord Ahmad şunları söyledi:

“Ezidiler dokuz yıl önce DAİŞ'in elinde çok büyük acılar çekti ve bunun yansımaları bugüne kadar hissediliyor. Adalet ve hesap verebilirlik, hayatları mahvolanlar için anahtardır.

Bugün Ezidi halkına yönelik soykırım eylemlerinin işlendiğinin tarihi itirafını yaptık. Bu kararlılık, onların alacakları tazminatı ve anlamlı adalete erişebilmelerini sağlama taahhüdümüzü güçlendiriyor.

Birleşik Krallık, terörizminden etkilenen toplulukları yeniden inşa etmek ve onun zehirli propagandasına karşı küresel çabalara öncülük etmek de dahil olmak üzere, DAİŞ'in kökünün kazınmasında öncü bir rol oynamaya devam edecek.”

Lord Ahmad, bu yılın başlarında Kürdistan Bölgesi ve Irak'a yaptığı ziyarette, hayatta kalanlara tazminat sağlayacak olan Ezidi Hayatta Kalanlar Yasası'nın kabul edilmesindeki ilerlemeyi de memnuniyetle karşıladı.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014'te Ezidi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şengal ilçesine saldıran DAİŞ örgütü, binlerce Ezidi Kürt'ü katletmiş, binlercesini de kaçırmıştı.

Şengal ve çevresi, Uluslararası Koalisyon'un hava desteğiyle Peşmerge Güçleri tarafında kurtarıldıktan sonra bölgede yapılan araştırmalarda çok sayıda toplu mezar bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin çalışmaları sonucu birçok Ezidi Kürt DAİŞ'ten kurtarılırken, halen birçoğunun akıneti bilinmiyor.

Daha önce de İsviçre, Almanya, Lüksemburg, Belçika, Hollanda ve Ermenistan dahil birçok ülke Ezidi Soykırımı'nı resmen tanımıştı.