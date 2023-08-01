Ammar el-Hekim: Şengal Anlaşması uygulanmalı

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, düzenlediği basın toplantısında Şengal Anlaşması ve Erbil-Bağdat ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Ezidiler siyasi çelişkilerin kurbanı olmamalı” diyen Ammar el-Hekim, Ezdilerin atalarının topraklarına dönmek için siyasi tarafların anlaşmalarını bekleyecek durumda olmadığını belirtti.

Şengal Anlaşması’nın en kısa sürede uygulanması gerektiğini vurgulayan el-Hekim, bunun için Erbil ile Bağdat arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Tüm tarafların Şengal Anlaşması’na bağlı kalmasının önemine değinen Hikmet Hareketi lideri, “Anlaşmanın bazı maddelerini uygulanması bazı maddelerinin gözardı edilmesi doğru olmaz. Ezidilerin yerlerine dönememesi siyasidir, ekonomik değil” ifadelerini kullandı.

Ezidilerin DAİŞ savaşından sonra çektikleri acılardan dolayı uluslararası toplum tarafından daha çok tanındığını ifade eden el-Hekim, Ezdilerin sorunlarının bir an önce çözümünden yana olduklarını dile getirdi.

ŞENGAL ANLAŞMASI

Şengal Anlaşması, 9 Ekim 2020’de Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Şengal’in güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Kürdistan Bölgesi ile merkezi Irak hükümeti arasında ortak komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Anlaşmaya göre, PKK ve İran destekli Haşdi Şabi gibi yabancı silahlı güçlerin Şengal’de çıkarılması gerekiyor.