DAİŞ’in üstlendiği saldırıda 23’ü çocuk 56 kişi öldü
HABER MERKEZİ
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) üyelerinin 30 Temmuz’da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 56’ya çıktı.
Yetkililer, saldırıda yaşamını yitirenlerden 23’ünün çocuk olduğunu bildirdi.
Terör örgütü DAİŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.