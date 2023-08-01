Politika

DAİŞ’in üstlendiği saldırıda 23’ü çocuk 56 kişi öldü

Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti Partisi'nin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Pakistan hayber daiş saldırı

HABER MERKEZİ

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) üyelerinin 30 Temmuz’da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 56’ya çıktı.

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitirenlerden 23’ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Terör örgütü DAİŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv