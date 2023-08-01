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Konya ve İzmir'de deprem

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde, İzmir'in Buca ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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HABER MERKEZİ

AFAD, Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" dedi.

Tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Konya Valiliği de "İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, depremin Ankara’da da hissedildiğini açıkladı.

Saat 18.36'da ise deprem İzmir'in Buca ilçesinde yaşandı.

AFAD 3.9 büyüklüğündeki depremin, yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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