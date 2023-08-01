Kars’ta 8 kişinin öldüğü kazada ‘şoför uyudu’ iddiası

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Bursa’dan Kars’a gitmekte olan Turgut Reis firmasına ait otobüs, önceki gün Sarıkamış ilçesinde yoldan çıkarak Karakurt Viyadüğü’nden düşmüştü. Kazada, 8 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.

Yolcu otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulan Sinan Kırıktaş, otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etti.

Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Sinan Kırıktaş, kaza anını gazetecilere anlattı.

Otobüs sürücüsünün uyuduğunu ileri süren Sinan Kırıktaş, şunları söyledi:

“En önden üçüncü sıradaydık biz. Sağ taraftan, sağ baş 1-2-3-8-9-11-12 numaralı koltuklardaydık. Ben uyumuyordum. Annem ve yeğenlerim uyuyordu. Şoför uyuya kaldı. Bir anda abi, abi dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken refüjden aşağı uçtuk. Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6'ıncı taklada ben camdan fırladım. İlkinde benim yeğenim sağ elimdeydi, sağ kolumdan tutup kaporta çarpınca, cam patlayınca sağ bileğim tutmayı bıraktım yavaşça ondan sonra zaten bir tek ona zarar gelmedi. Onun dışındakiler de peyderpey hepimiz rampanın aşağısına kadar gittik. Buna da şükür iyiyiz. Camdan fırladık o şekilde kurtulduk herhalde. Hatırlamıyorum o takladan sonra gözlerim kamaştı gözlerimi hiç kapatmadım. Annemi bileğinden tutuyordum.”

Öte yandan hastanede tedavileri devam eden yaralıları Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna ziyaret ederek durumları hakkında Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu’ndan bilgi aldı. Bir süre yaralılarla sohbet eden Tuna, daha sonra hastaneden ayrıldı. (Kaynak: İHA)