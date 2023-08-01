Politika

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na silahlı saldırı

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı kadın ağır yaralandı.
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HABER MERKEZİ

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli olduğu belirtilen Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

Kadının Alsancak'ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. (Kaynak: AA)

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