ABD'nin Erbil Başkonsolosu’ndan K24’e: Seçimlerin yapılmasını destekliyoruz

ERBİL (K24)

K24 muhabirinin sorusuna yazılı yanıt veren ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, Kürdistan Bölgesi’nde parlamento seçimlerinin Şubat 2024’te yapılmasına ilişkin konuştu.

Hicks şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da ifade edildiği gibi, halkın gelecekteki temsilcilerini seçme şansına sahip olması için seçimleri dört gözle yapılmasını bekliyoruz.”

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partiler, yükümlülüklerini yerine getirmeli, bu konuda gerekli adımları atmalıdır. Ayrıca siyasi partilerin demokratik ilkelere, Kürdistan Bölgesi’ndeki yasalara Irak Anayasası’na uygun davranmalarını bekliyoruz” diye konuşmuştu.

Açıklamada, seçimlerin yasalara uygun bir şekilde yapılması gerektiği de vurgulamıştı.

Bu arada Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerine öncülük etmesiyle ilgili resmi yazısına yanıt veren Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin 18 Şubat 2024’te ya da bir gün sonra yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Komisyon Başkanı Omer Ahmed Muhammed imzasıyla gönderilen yanıtta, önerilen tarihe gerekçe olarak, “seçim sürecinin her açıdan iyi hazırlanıp yönetilmesi ve seçimin dünya standartlarında güvenlik garantisiyle şeffaf ve kaliteli bir şekilde yapılması” gösterilmişti.

Komisyon, çalışmalarının başlayacağı 1 Ağustos 2023 tarihinden önce Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın bir kararnameyle seçim tarihini belirlemesini isteyerek, kararname geciktikçe önerilen seçim tarihinin de erteleneceğini bildirmişti.