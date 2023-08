Başbakan Mesrur Barzani: Ezidiler güçlü kalmaya devam ediyor

ERBİL (K24)

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2014 yılında DAİŞ’in Şengal’de Ezidilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın, resmen tanındığı bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, söz konusu karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere’nin soykırım kararını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Başbakan, “Bu, korkunç bir suçun ve acı dolu bir geçmişin kabul edilmesidir” dedi.

Ezidi Kürtlerin galip geldiğini söyleyen Başbakan, “Ezidiler güçlü kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

I welcome UK's recognition of the genocide committed by ISIS against the Yazidis. It is a just acknowledgement of a heinous crime and a painful past.



Our Yazidi brothers and sisters have prevailed and remain strong. We stand by our proud people as they heal and rebuild.