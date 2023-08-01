Beyaz Saray: Askeri darbenin arkasında Rusya'nın olduğuna dair bir emare yok

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Nijer'deki gelişmeleri "darbe" şeklinde nitelememeye devam ederek, diğer yandan ülkedeki gelişmeleri saat saat yakından takip ettiklerini söyledi.

ABD'nin Nijer ile olan işbirliklerinin devam etmesinin demokratik kurumlar ve hukukun üstünlüğü ile olan uyumuna bağlı olduğunu yineleyen Kirby, bu hususta henüz herhangi bir karar verilmediğini ifade etti.

Kirby, Nijer'deki gelişmelerin arkasında Rusya olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını kaydederek, bu konuda çok endişeli olmadıklarını aktardı.

Diğer yandan güneydeki ülkelerin Rusya ile ortaklık etmelerinin çıkarlarına olmadığının farkına vardıklarını savunan Kirby, bu kapsamda Afrikalı liderlerin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz tahıl girişiminden ayrılması kararının kurbanı olduklarını" fark ettikleri değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Nijer'de terörle mücadele kapsamında 1000 kadar askeri olduğunu söyleyen Kirby, Amerikan askerlerinin diğer ülkelerin vatandaşlarını tahliye çabalarını desteklemek için kullanılması ya da Nijer içinde ya da yakınlarında ek kuvvet konuşlandırılmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Muhamed Bazum'un yönetiminin itibar görmesini istediklerini ve Bazum'un Nijer'in demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu vurgulayan Kirby, diğer yandan diplomasi için daralsa da hala bir alan olduğuna inandıkları mesajını verdi.

Kirby, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını tahliye etme çabalarının farkında olduklarını ve Nijer makamlarını bu tahliyelerin güvenli ve düzenli bir şekilde olmasını kolaylaştırmaya çağırdıklarını ifade etti.

Nijer'de ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik ise doğrudan bir tehdit belirtisi olmadığını söyleyen Kirby, ABD'nin ülkedeki varlığıyla ilgili pozisyonlarının henüz değişmediğini bildirdi.

“WAGNER'İN NATO ÜLKELERİ İÇİN TEHDİT OLUŞTURDUĞUNA DAİR İŞARET YOK”

Öte yandan Kirby'e Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubuna ait paralı askerin Belarus'taki varlığı ve Polonya ve Litvanya'dan bu kapsamda gelen uyarılarla ilgili soru yöneltildi.

Wagner birliklerinin nerede oldukları hakkında bilgi verecek konumda olmadıklarını söyleyen Kirby, bazılarının "istikrarsızlık ve güvensizlik" yaratmaya devam etmek üzere Afrika'da, bir kısmının da hala Ukrayna'da olduğuna inandıklarını kaydetti.

Kirby, diğer yandan Wagner'in Ukrayna'daki çatışmalarda herhangi bir etkisinin olmadığının görüldüğünü belirterek bazı mensuplarının da Belarus'a gittiğine inandıklarını ifade etti.

Wagner'in Polonya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yönelik belirli bir tehdit oluşturduğunun farkında olmadıklarını söyleyen Kirby, bu kapsamdaki gelişmeleri yakından takip ettikleri mesajını verdi.

John Kirby, NATO Anlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5'inci maddesine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi NATO topraklarının her karışını savunmaya bağlılıklarını vurgulayarak "Ancak yine de Wagner'in ittifak için böyle bir tehdit oluşturduğuna dair hiçbir işaret yok" dedi.