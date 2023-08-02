Politika

Erdoğan’dan atama kararları: 52 ilin emniyet müdürü değişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Resmi gazetede Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı.

52 ilin emniyet müdürleri değişirken, 24 ilin emniyet müdürü de Genel Merkez'e çekildi.

Emniyet Müdürü değişen 52 il şöyle:

Düzce, Bartın, Zonguldak, Muğla, Antep, İzmir, Kırıkkale, Samsun, Erzurum, Denizli, Rize, Ankara, Bolu, Konya, Karaman, Maraş, Manisa, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Gümüşhane, Kocaeli, Trabzon, Dersim, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, Isparta, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Urfa, Uşak, Yozgat.

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