Erdoğan’dan atama kararları: 52 ilin emniyet müdürü değişti
HABER MERKEZİ
Resmi gazetede Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı.
52 ilin emniyet müdürleri değişirken, 24 ilin emniyet müdürü de Genel Merkez'e çekildi.
Emniyet Müdürü değişen 52 il şöyle:
Düzce, Bartın, Zonguldak, Muğla, Antep, İzmir, Kırıkkale, Samsun, Erzurum, Denizli, Rize, Ankara, Bolu, Konya, Karaman, Maraş, Manisa, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Gümüşhane, Kocaeli, Trabzon, Dersim, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, Isparta, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Urfa, Uşak, Yozgat.