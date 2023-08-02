Erzurum'daki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Bu depremler beklenebilir

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Prof. Naci Görür, Erzurum'da meydana gelen depreme ilişkin, "Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli" uyarısında bulundu.

Konya'daki 5 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili Görür, "Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde" açıklamasını yaptı.