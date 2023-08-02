Nijer’de darbe: Fransa ve İtalya, vatandaşlarını tahliye etti

HABER MERKEZİ

Nijer'de gerçekleşen darbenin ardından İtalya ve Fransa'dan arka arkaya açıklamalar geldi.

İtalya Savunma Bakanlığı, 99 yolcunun ülkeye geldiğini duyurdu. Fransız medyası ise vatandaşları taşıyan üç uçaktan ilkinin Paris’e ulaştığını duyurdu.

Nijer’de gerçekleşen darbenin ardından, dün İtalya ve Fransa ülkede bulunan vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun tamamlandığı ifade edilerek, “Operasyon sona erdi. Evinize hoş geldiniz. Nijer’den ayrılan İtalyan ve yabancı 99 yolcu güvenli bir şekilde geri döndü. Operasyon, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı işbirliği ile sonuçlandı” denildi.

ÜÇ UÇAKTAN İLKİ PARİS’E İNİŞ YAPTI

Fransız medyası, Nijer’den kalkış yapan üç uçaktan ilkinin başkent Paris’e iniş yaptığını bildirdi.

Nijer’de bulunan 1200 Fransız vatandaşından 600’ünün tahliye talebinde bulunduğu aktarıldı.

Uçakların diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını da taşıdığı belirtildi.