Politika

Bakanlar Kurulu’nda gündem bütçe ve benzin konusu

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nda bütçe, benzin ve elektrik başlıklarının masaya yatırılması bekleniyor.
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kürdistan Bakanlar Kurulu bütçe sorunu

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin de katılımıyla toplanıyor.

Medya ve Enformasyon Ofisi’nin açıklamasına göre toplantıda öncelikli başlıklar Irak’ın 2023-2025 bütçe yasasının uygulanması, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının temini ve Erbil-Bağdat müzakereleri olacak.

Kürdistan Bölgesi’nde elektrik ve benzinin durumunun da toplantıda değerlendirileceği bildirildi.

Toplantıda ayrıca, online ödeme sistemi ve maaşların banka hesabı üzerinden ödemesinin ele alınacağı kaydedildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani dün yaptığı açıklamada, “Irak 2023, 2024, 2025 bütçe yasası çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’nin bu ayki bütçe payı gönderildi” dedi.

Bu açıklamanın ardından Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, kendilerine herhangi bir ödemenin ulaşmadığını duyurdu.

K24’e konuşan Irak Hükümet Sözcüsü Basım Ewadi, ödemelerin Çarşamba veya Perşembe günü yapılacağını söyledi.

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