Politika

Neçirvan Barzani: Ezidileri her zaman destekleyeceğiz

Neçirvan Barzani, Ezidi Kürtlerin Çilê Havînê (Yaz Kırkı) Bayramı’nı kutladı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Ezidiler Çilê Havînê

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidilerin Çilê Havînê Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan, Irak ve dünyanın dört bir yanındaki tüm Ezidi kardeşlerimizin Çilê Havînê Bayramı’nı kutluyorum. Huzur dolu bir bayram ve tatil geçirmelerini diliyor, hayır bayramı olmasını temenni ediyorum.

Bu yıl bayram, Ezidi Soykırımı’yla aynı döneme denk geldi. Bu vesileyle tüm Ezidi kurbanları saygıyla anıyoruz. Kalbimiz, halen bu felaketin acısını çeken Ezidi kardeşlerimiz ve onların aileleriyle birliktedir. Hepsi müsterih olsun, her zaman onların destekçisi olacağız.”

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