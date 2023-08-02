Neçirvan Barzani: Ezidileri her zaman destekleyeceğiz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidilerin Çilê Havînê Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan, Irak ve dünyanın dört bir yanındaki tüm Ezidi kardeşlerimizin Çilê Havînê Bayramı’nı kutluyorum. Huzur dolu bir bayram ve tatil geçirmelerini diliyor, hayır bayramı olmasını temenni ediyorum.

Bu yıl bayram, Ezidi Soykırımı’yla aynı döneme denk geldi. Bu vesileyle tüm Ezidi kurbanları saygıyla anıyoruz. Kalbimiz, halen bu felaketin acısını çeken Ezidi kardeşlerimiz ve onların aileleriyle birliktedir. Hepsi müsterih olsun, her zaman onların destekçisi olacağız.”