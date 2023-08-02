Politika

Yunanistan ve ABD’den ortak askeri tatbikat

Yunanistan ve ABD, Volos şehrinde ortak eğitim tatbikatı yaptı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
avrupa Yunanistan ABD

HABER MERKEZİ

Yunanistan ve ABD’nin Volos şehrinde ortak eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan-ABD askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında 17-21 Temmuz’da Volos şehrindeki Stefanovikiu bölgesinde ortak eğitim tatbikatı düzenlendi.

Deniz piyadeleri ve askeri helikopterlerin katıldığı ortak tatbikatta, operasyonel hazırlık, muharebe yeterliliği, teknik bilgi alışverişi ve özel operasyon planlaması gibi eğitimler yapıldı.

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