Yunanistan ve ABD’den ortak askeri tatbikat

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Yunanistan ve ABD’nin Volos şehrinde ortak eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan-ABD askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında 17-21 Temmuz’da Volos şehrindeki Stefanovikiu bölgesinde ortak eğitim tatbikatı düzenlendi.

Deniz piyadeleri ve askeri helikopterlerin katıldığı ortak tatbikatta, operasyonel hazırlık, muharebe yeterliliği, teknik bilgi alışverişi ve özel operasyon planlaması gibi eğitimler yapıldı.