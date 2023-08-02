Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçerenköy Spor Tesisi’nin Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Ekrem İmamoğlu, dün Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festivaldeki bir yemekte partinin eski genel başkanlarıyla buluşmuş, görüşmede, partideki “değişim” tartışmaları ve kurultay süreci gündeme gelmişti.

Ekrem İmamoğlu, CHP-SHP eski genel başkanları ile yaptığı görüşme, CHP’deki kurultay süreci ve İBB başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

İmamoğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“3 genel başkanımızla da sizinle paylaşamayacağım, partinin güncel konuları, geleceğin konuşulduğu çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yollara büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim.”

Adaylık meselesine de yanıt veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemi vatanımı, şehrimi, partimi düşünecek ve bu konuda en sağlıkla kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede."