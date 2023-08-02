Bağdat’tan Erbil’e maaş ödemeleri için 598 milyar dinar

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi, Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’ne memur maaşları ödemeleri için 598 milyar dinar gönderdiğini açıkladı.

Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin bütçe yasasıyla ilgili müzakere ve anlaşma girişimlerinin ardından Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının teslimine başlandığı kaydedildi.

K24’e konuşan Ticaret Bankaları Genel Müdürü Mewlud Sabir, Bağdat’tan Erbil’e yapılacak ödemelerle ilgili sürecin başladığını ve 906 milyar dinarlık bir ödemenin, Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanlığı’nın hesabına geçmesinin beklendiğini söyledi.

Sabir, “Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi memur maaşlarının tamamının Maliye Bakanlığı’nın banka hesabına yatırma kararı aldı. İşlemler elektronik ortamda yapıldığı için süreç çok uzamaz. Her para gönderildiğinde memur maaşları dört gün içinde ödenmiş olur” dedi.