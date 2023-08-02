Spor

Bayern Münih’in Harry Kane ısrarı sürüyor

Almanya Birinci Lig (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih’in Harry Kane için yaptığı 95 milyon euroluk teklifi arttırmaya hazırlandığı bildirildi.
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avrupa Bayern Münih Harry Kane transfer

HABER MERKEZİ

Bundesliga’nın son şampiyonu Bayern Münih’in Tottenham’ın yıldız oyuncusu Harry Kane ısrarı devam ediyor.

Sky Sports'un haberine göre Alman ekibi kesin olarak kadrosuna katmak istediği Harry Kane için bedeli net olarak belirtilmese de teklifini arttıracak ve transferin bitmesi durumunda kulüp rekoru kırılacak.

Tottenham'ın oyuncu için istediği bedel ise 116 milyon euro.

Tottenham'la sözleşmesindeki son yılına giren golcü oyuncuya, Bayern Münih tarafından 5 yıllık sözleşme teklif edildi.

Geçtiğimiz günlerde iki takımın kulüp yöneticileri Londra'da bir araya gelirken transferin bitmeye yakın olduğu iddia edildi.

Kariyerinde Tottenham formasıyla 435 maça çıkan İngiliz oyuncu 280 gol 64 asistle oynadı. Milli takım kaptanı olan Harry Kane milli formayı 84 maçta giyerken 58 kez fileleri havalandırdı.

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