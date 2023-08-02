Haseke’de içme suyu krizi devam ediyor: ‘Uluslararası toplum sesimizi duysun’

HASEKE (K24)

Rojava’nın Haseke vilayetinde su krizi devam ediyor.

Haseke’de 1,5 milyondan fazla kişi susuz kaldı ve vatandaşlar içme suyunu tankerlerden ya da yüksek fiyatlarla almak zorunda kalıyor.

K24’e konuşan Tij Hejar Mahallesi sakini Muhammed Bedran, 50 gündür Elok içme suyu tesislerinden su temin edemediklerini, artan talepler nedeniyle bazen iki gün susuz kaldıklarını belirtti.

Bedran, “İçme suyunu satın almak bizim için ağır bir yük ve suyu alamayan birçok insan var. K24 aracılığıyla sesimizin tüm dünyaya ulaşmasını ve su sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Bu arada sulardaki kirlilik nedeniyle birçok hastalık da yayıldı.

K24’e konuşan Dr. Ferid Davud, tankerlere doldurulan suların hangi aşamalardan geçtiğini bilmediklerini kaydederek, “Haseke’de 3-4 aydan fazladır su az. Suyumuz tankerlerle sağlanıyor. Tanker sahiplerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla birçok zehirlenme, ishal ve bağırsak iltihabı vakası yaşandı” ifadelerini kullandı.

SU KESİNTİLERİ BÜYÜK BİR İNSANİ KRİZ YARATTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Haseke’ye giden içme suyunun kaynağını keserek 'insanlık suçu işlediğini' belirtmişti.

Açıklamada, "Bu durum, eşi benzeri görülmemiş sıcaklar yaşanırken halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Su, bir silah ve siyasi amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullanılıyor" ifadelerine yer verilmişti.

Bakanlık, geçtiğimiz aylarda ise Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup göndererek "BM Güvenlik Konseyi’nden derhal konuya müdahale etmesini ve Türkiye’yi Elok içme suyu tesislerini yeniden açmaya zorlaması"nı talep etmişti.

Türkiye ve kendisine bağlı silahlı gruplar 18 Mart 2018 yılında Afrin’e, 9 Ekim 2019 yılında da Girê Spî ve Serêkaniyê’ye girmişti.