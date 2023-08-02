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'2023 Temmuz’u dünyanın gelmiş geçmiş en sıcak ayıydı'

Avrupa Birliği (AB) Kopernik İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Carlo Buontempo, henüz net verilerin tamamının toplanmadığını ancak eldeki bulgulara dayanarak dünyanın gelmiş geçmiş en sıcak ayının 2023 Temmuz'u olduğunu söyleyebileceklerini kaydetti.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Sıcak hava iklim değişikliği

HABER MERKEZİ

AB Kopernik İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Carlo Buontempo, henüz net verilerin hepsinin toplanmadığını ancak yakın bir zamanda Buzul Çağı gibi bir dönemin yaşanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Buontempo ayrıca gidişata bakılacak olursa 2023'ün de gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağını şimdiden öngörebildiklerini söyledi.

Buentempo, AB Kopernik İklim Değişikliği Dairesi'nin geliştirdiği yeni tahmin yöntemlerine dayanarak yakın bir zamanda gözle görülür aşırı sıcaklık değişimlerinin yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

Verilere göre Dünya genelinde yıl sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde görülen sıcaklıklar devam edecek.

2023 Temmuz ayının ilk 16 günü, Sanayi Devrimi öncesi döneme göre 1,5 derece daha sıcak geçti. 2023'te bu sıcaklık eşiğinin geçici olarak aşıldığı birkaç gün yaşanmıştı, ancak temmuz ayında bu süreç uzun süre devam etti.

Temmuz ayı Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarını kasıp kavuran sıcak hava dalgalarıyla o kadar kurak geçti ki araştırmacılar rekorun kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de geçtiğimiz günlerde benzer açıklamalarda bulunmuş ve temmuz ayının sıcaklık rekoru kırarak dünyanın en sıcak ayı olabileceğini açıklamıştı. (Kaynak: Euronews)

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