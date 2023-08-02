Bakanlar Kurulu: Irak’ın Kürdistan Bölgesi’nin ödemelerini geciktirmesi için hiçbir gerekçe yok

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani’nin başkanlığında ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin katılımıyla toplandı.

Başbakan Mesrur Barzani, toplantının açılışında Ezidilere yönelik katliamın yıldönümünde hayatını kaybedenleri andı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidilerin haklarını destekleme yönündeki taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayan Başbakan, bir daha bu olayların yaşanmaması için katliamın soykırım olarak tanındığının altını çizdi.

Başbakan ayrıca Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve normalleşme yönünde de mesaj verdi.

Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi’nin bu ayki bütçesini göndermesine de değinen Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin tüm taahhütlerini yerine getirdiğini dile getirdi.

Irak hükümetinin bundan böyle Kürdistan Bölgesi’nin haklarını geciktirecek mazereti olmadığını ifade eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının bütçe kanununa göre gönderileceğini söyledi.

Toplantının ikinci bölümünde ise elektrik ve benzindeki gelişmeler alındı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihinin belirlenmesi sürecine verdiği destekten söz edildi.

Toplantıda, hükümetin, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin kolaylaştırılması konusunda hazır olduğu vurgulandı