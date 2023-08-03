Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu, oynanan 8 maçla tamamlandı.
Galatasaray, ilk maçı 2-2 beraberlikle biten eşleşmenin rövanşında ağırladığı Zalgiris'i Dries Mertens'in golüyle 1-0 yenerek tur atladı. Türkiye ekibi, 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu.
Ayrıca Dinamo Zagreb, Rakow, Klaksvik, Molde, Maccabi Haifa, Servette ve Kopenhag adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.
Üçüncü eleme turunda ilk maçlar 8-9 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos'ta yapılacak.
Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2 (0-4)
Karabağ (Azerbaycan) - Rakow (Polonya): 1-1 (2-3)
Hacken (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-3 (0-0) (Klaksvik penaltılarla 4-3 kazandı)
Molde (Norveç) - HJK (Finlandiya): 2-0 (0-1)
Maccabi Haifa (İsrail) - Sheriff (Moldova): Uzatmalarda 4-1 (0-1)
Genk (Belçika) - Servette (İsviçre): 2-2 (1-1) (Servette penaltılarla 4-1 kazandı)
Kopenhag (Danimarka) - Breidablik (İzlanda): 6-3 (2-0)
Galatasaray (Türkiye) - Zalgiris (Litvanya): 1-0 (2-2)