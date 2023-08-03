Genel

Siirt’te patlama: 2 çocuk yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yerde bulunan mermi patladı, kardeş oldukları öğrenilen 2 çocuk yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Arşiv
Arşiv
kürdistan siirt yangın

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre, olay Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Gürzova köyünde meydana geldi.

Otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, yerde bulunan bir merminin patlayıp isabet ettiği İsmail Yıldız (14) ve Uğur Yıldız (7) kardeşler, yaralandı.

Köylülerin durumu 112 çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin iki kardeşe olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv