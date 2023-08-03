Neçirvan Barzani, Estonya Savunma Bakanı’nı kabul etti

ERBİL (K24)

Dün resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Erbil’e gelen Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından kabul edildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani ile Pevkur görüşmesinde Estonya Savunma Bakanı'nın Kürdistan’a yaptığı ziyaretin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’le mücadeledeki rolüne değinildi.

Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’e karşı yürüttüğü misyonunu sürdürmesi gerektiğini söyleyen iki taraf, örgütün hala ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’e karşı yürüttüğü misyondaki rolü nedeniyle Estonya’ya teşekkür eden Neçirvan Barzani, bu konudaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede Irak’taki ve bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.

Estonya askerleri Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında görevini sürdüren Uluslararası Koalisyon içerisinde yer alıyor.

Ayrıca Estonya, DAİŞ’e karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon’un 83 müttefikinden biri.