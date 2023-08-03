Ezidi Soykırımı’nın üzerinden 9 yıl geçti

ERBİL (K24)

3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılarda kadın ve çocukların da içinde olduğu binlerce Ezidi Kürt hayatını kaybederken, binlerce kişi de DAİŞ tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.

SALDIRILAR NASIL GERÇEKLEŞTİ?

9 Haziran 2014’te, Irak ordusunun savaşmadan çekilmesiyle ülkenin en büyük ikinci kenti Musul, DAİŞ’in eline geçti. Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetinin, Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamında kalan ve “tartışmalı bölgeler” olarak da nitelenen, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgeler, açık hedef haline geldi.

Şengal de bu bölgelerden biriydi.

İkinci ayı dolmadan DAİŞ, Musul’da Hristiyan, Kakeyi Kürtler ve diğer etnik ile dini azınlıkların yaşadığı bölgelere kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi.

3 Ağustos’ta ise Şengal’e girdiklerinde soykırım gerçekleşti. 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti. Katliamdan kaçan on binlerce kişi Şengal Dağı’na sığındı. Yaz sıcağı, açlık, susuzluk ve ardından başlayan salgın hastalıklar, çok sayıda ölümü daha beraberinde getirdi.

Ezidileri Kurtarma Ofisi’nin Haziran ayında açıkladığı son verilere göre 6 bin 417 Ezidi Kürt DAİŞ’li teröristlerce kaçırıldı, halen 2 bin 693 kişinin akıbeti bilinmiyor.

Saldırıdan bu yana 85 toplu mezar bulundu.

BAŞKAN BARZANİ OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ

Musul’u ele geçirdikten sonra Şengal’e yönelen DAİŞ, çağın en büyük katliamını gerçekleştirdi.

Şengal bölgesinde çok sayıda ev yıkılırken, Ezidilere ait türbeler de DAİŞ tarafından bombalandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Şengal Dağı’na sığınan binlerce kişiyi, Duhok çevresinde kurulan kamplara yerleştirdi.

Uluslararası Koalisyon’un harekete geçip DAİŞ’e karşı bombardımana başlaması ve Peşmerge Güçleri’ne hava desteği sağlamasıyla örgütün ilerleyişi durduruldu. Askeri operasyonlar sürerken, kaçırılan binlerce kişinin kurtarılması için de kampanyalar ve çalışmalar başlatıldı.

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Miri ve vatandaşlara Şengal’i kurtarma sözü verdikten sonra Başkomutan sıfatıyla Şengal operasyonunu bizzat yönetti. İşgalden bir yıl sonra Şengal DAİŞ’ten temizlendi.

Askeri açıdan stratejik bir konuma sahip olan Şengal’in nüfusu 400 bin dolayında. Nüfusun yüzde 70’ini Ezidi Kürtler, yüzde 20’sini Müslüman Kürtler, geri kalanını da Arap ve Hristiyanlar oluşturuyor.

Şengal’e dışarıdan gelen yasadışı silahlı gruplar ile milislerin oluşturduğu karmaşa nedeniyle insanların büyük bölümü halen evlerine dönebilmiş değil.

HANGİ ÜLKELER SOYKIRIM OLARAK TANIDI?

Brüksel merkezli Avrupa Parlamentosu, 2016 Şubat’ında DAİŞ’in saldırılarını soykırım olarak tanımıştı. Hemen ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Haziran 2016'da yayımladığı raporda DAİŞ’in Ezidiler ve diğer azınlıklara soykırım suçu işlediğini vurgulamıştı.

Daha sonra İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Ermenistan ve Almanya soykırımı tanımıştı.

En son İngiltere, önceki gün Şengal'de yaşananları resmen soykırım olarak tanıdığını bildirmişti.