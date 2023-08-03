Başkan Barzani: Uluslararası toplum Ezidi Soykırımı’nı resmen tanımalı

ERBİL (K24)

DAİŞ’in Şengal’de Ezidi Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 9 yıl geçti.

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Soykırımı’nın 9. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Şengal’deki katliamın üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen yaraların sarılamadığını ve Ezidilerin göç etmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Barzani, şunları ifade etti:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında Şengal’deki durumun istikrara kavuşturulması ve mültecilerin dönüşüne ilişkin yapılan Şengal Anlaşması en iyi çözümdür. Ancak soru şu ki, Irak hükümeti neden anlaşmayı hala uygulayamadı? Irak hükümeti, anlaşmayı engelleyen taraflara daha ne kadar izin verecek?”

Kürdistan halkının uluslararası toplumdan isteği olduğundan söz eden Başkan Barzani, “Tıpkı Almanya ve İngiltere’nin kararında olduğu gibi uluslararası toplum DAİŞ’in işlediği suçları soykırım olarak tanımalıdır. Ayrıca kimyasal silahlar, Enfal ve Kürtlere yönelik gerçekleştirilen diğer tüm katliamlar da soykırım olarak tanınmalı” dedi.

Ezidi Soykırımı’nda yaşamını yitirenleri anan Başkan Mesud Barzani, DAİŞ’e karşı verdiği mücadeleden ötürü Peşmerge Güçleri’nin rolünün önemine değindi.

HANGİ ÜLKELER SOYKIRIM OLARAK TANIDI?

Brüksel merkezli Avrupa Parlamentosu, 2016 Şubat’ında DAİŞ’in saldırılarını soykırım olarak tanımıştı. Hemen ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Haziran 2016'da yayımladığı raporda DAİŞ’in Ezidiler ve diğer azınlıklara soykırım suçu işlediğini vurgulamıştı.

Daha sonra İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Ermenistan ve Almanya soykırımı tanımıştı.

En son İngiltere, önceki gün Şengal'de yaşananları resmen soykırım olarak tanıdığını bildirmişti.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılarda kadın ve çocukların da içinde olduğu binlerce Ezidi Kürt hayatını kaybederken, binlerce kişi de DAİŞ tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Katliamda 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.