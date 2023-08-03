Enflasyon rakamları | ENAG: Yüzde 122,88 / TÜİK: Yüzde 47,83

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın haziran verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 8,54, yıllıksa yüzde 108,58 artmıştı. Ocak-haziran dönemindeki artışsa yüzde 50,93 olmuştu.

ENAG’a göre enflasyon yükselmeye devam ediyor.

Temmuzda aylık artış yüzde 13,18 oldu. 12 aylık enflasyonu yüzde 122,88 olarak açıklayan ENAG, ocak-temmuz enflasyonunu yüzde 69,21 olarak hesapladı.

TÜİK VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu açıkladı.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Öte yandan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyordu.