El-Ezher Gözlemevi: DAİŞ Brezilya ve Arjantin’e yöneldi

HABER MERKEZİ

El-Ezher Aşırıcılıkla Mücadele Gözlemevi, DAİŞ’in Latin Amerika’da artan faaliyetleriyle ilgili hazırladığı raporunda, DAİŞ’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yenilmesinin ardından özellikle Brezilya, Arjantin, Şili ve Kolombiya’da yayıldığına ve burada örgütlenmeye başladığına dikkat çekti.

Raporda, DAİŞ’in Latin Amerika’daki faaliyetlerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kadar kapsamlı ve örgütlü olmadığı ancak şimdiden söz konusu ülkelerin güvenliği üzerinde tehdit oluşturmaya başladığı vurgulandı.

El-Ezher Gözlemevi, örgütün Latin Amerika ülkelerinde sosyal medya üzerinden eleman devşirdiğini belirtti.

DAİŞ’in daha çok Brezilya’ya odaklandığına yer verilen raporda, geçtiğimiz hafta Rio de Janeiro Havalimanı’nda DAİŞ’le bağlantılı bir kişinin yakalandığı ifade edildi.

Ayrıca geçtiğimiz ay Brezilya güvenlik güçlerinin Amazon bölgesinde çocukları silah altına aldığı tespit edilen DAİŞ’le bağlantılı bir grubu yakaladığı ve 15 çocuğu kurtardığı belirtildi.

Raporda, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinin, DAİŞ’le mücadelede dini bağlamda da çalışma yürütmesi gerektiği ifade edilerek, aksi takdirde uzun vadede dünya açısından büyük bir tehdidin ortaya çıkacağı uyarısında bulunuldu.