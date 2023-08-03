Neçirvan Barzani: Bizim açımızdan Şengal’de soykırım ve felaket son bulmamıştır

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Ezidi Soykırımı’nın 9’uncu yıldönümünde, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin katılımıyla “Ezidiler için daimi istikrarlı bir geleceğe doğru” sloganıyla bir konferans düzenleniyor.

Konferansta bir konuşma yapan Neçirvan Barzani, “Ezidi Soykırımı anması, çok farklı ve özel bir anmadır. Çünkü bu soykırım ve felaket, bizim açımızdan halen devam etmektedir ve son bulmamıştır. Kaçırılan çok sayıda Ezidi kadın, çocuk ve erkeğin akıbeti halen bilinmemektedir” dedi.

Neçirvan Barzani, “Kaçırılan tek bir Ezidi kaldığı sürece bu suç son bulmuş olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Yaşanan felaketin acılarının hem Ezidiler hem tüm Kürdistan halkı açısından bugün bile devam ettiğini ifade eden Neçirvan Barzani, Şengal’in terör örgütü DAİŞ’ten kurtarılmasıyla ilgili ise, “Başkan Mesud Barzani komutasında örgütlenen Peşmerge, DAİŞ efsanesini yeryüzünde yıktı. Burada Peşmerge’nin kahramanlığı ve verdiği bedelleri saygıyla anmak gerekiyor” diye konuştu.

Katliamdan kaçan Ezidilere kapılarını açan Duhok vilayeti halkına da özel teşekkürlerini sunan Neçirvan Barzani, “Behdinan’da halk, evlerinin, okulların hatta camilerin kapılarını Ezidi kardeşlerine açarak onları karşıladı. Bu insani tablo asla unutulmayacak” dedi.

Neçirvan Barzani ayrıca, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve PKK’ye bağlı silahlı gruplar dahil tüm yasadışı grupların bölgeden çıkması gerektiğini vurguladı.