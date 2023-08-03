Viyan Dexil: 14 ülke Ezidi Soykırımı’nı tanıdı ancak Irak hükümeti hala tanımadı

ERBİL (K24)

DAİŞ’in Şengal’de Ezidi Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 9 yıl geçti.

Viyan Dexil, Ezidi Soykırımı’nın 9. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Şengal’de yaşanan katliamda yaşamını yitirenleri andıklarını söyleyen Dexil, onbinlerce Ezidi’nin göç ettiğini, mülteci çadırlarında ailelerin yaşadığına dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda 250 bine yakın insanın yaşadığını ifade eden Dexil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çabalarıyla 3 bin 400 kadının DAİŞ’in elinden kurtarıldığını ancak 2 bin 700’ü aşkın kadın ve çocuğun kaçırıldığını kaydetti.

Yerel ve uluslararası çıkarların Şengal halkının geri dönüşünü engellediğini dile getiren Viyan Dexil, 6 partinin 60 bini aşkın silahlı mensubunun olduğunu ve bazı milislerin de sınırın dışında beklediğini belirtti.

Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğinden de söz eden Dexil, “Bağdat'ın egemen bir devletin başkenti olduğunu kanıtlaması ve bu anlaşmayı uygulamaya başlaması gerekir” dedi.

Anlaşmanın Şengal halkının son umudu olduğundan bahseden Dexil, “Bağdat ve bu anlaşmanın uygulanmasını engelleyen her kimse, Ezidilerin devam eden acılarının tarihi ve insani sorumluluğunu taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

Irak Parlamentosu'nun KDP Fraksiyonu Sözcüsü Viyan Dexil, sözlerine şöyle devam etti:

“Ezidi Soykırımı, 14 uluslararası hükümet ve parlamento tarafından tanındı. Aynı adımı Irak Parlamentosu’nun da atması ve mağdurlar için tazminat vermesi gerekir.”

Öte yandan Dexil, sahte isim ve kimliklerle yurt dışına kaçan DAİŞ’lilerin de peşine düşülmesi gerektiğini vurguladı.

HANGİ ÜLKELER SOYKIRIM OLARAK TANIDI?

Brüksel merkezli Avrupa Parlamentosu, 2016 Şubat’ında DAİŞ’in saldırılarını soykırım olarak tanımıştı. Hemen ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Haziran 2016'da yayımladığı raporda DAİŞ’in Ezidiler ve diğer azınlıklara soykırım suçu işlediğini vurgulamıştı.

Daha sonra İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Ermenistan ve Almanya soykırımı tanımıştı.

En son İngiltere, önceki gün Şengal'de yaşananları resmen soykırım olarak tanıdığını bildirmişti.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılarda kadın ve çocukların da içinde olduğu binlerce Ezidi Kürt hayatını kaybederken, binlerce kişi de DAİŞ tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Katliamda 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.