İngiltere başkonsolosundan Erbil ve Bağdat’a: Şengal Anlaşması’nı uygulayın

ERBİL (K24)

Erbil’de Ezidi Soykırımı’nın 9’uncu yıldönümü dolayısıyla “Ezidiler için daimi istikrarlı bir geleceğe doğru” sloganıyla düzenlenen konferansta konuşan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave, ülkesinin, DAİŞ terörüyle mücadeleye devam edeceğini vurgulayarak, Uluslararası Koalisyon, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve ilgili taraflarla, terör örgütünün tümden yok edilmesi ve işlediği suçların araştırılması için işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Şengal Anlaşması’nı uygulaması gerektiğini belirten Cave, göç etmek zorunda kalan Ezidilerin evlerine dönmesi için güvenlik garantisinin verilmesi ve Şengal’in yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şimdiye kadar 8 bin kişinin DAİŞ’te kurtarıldığını söyleyen İngiliz başkonsolos, Erbil ve Bağdat hükümetleriyle, Ezidilere yardım için çalıştıklarını belirtti.

Cave, uluslararası kuruluşların Ezidi Kürtlere başta mali olmak üzere önemli yardımlarda bulunduğunu belirterek, “Ancak bu yardımların sürmesi gerekiyor. Birleşik Krallık hükümeti olarak Ezidiler için elimizden geleni yapacağız” dedi.

EZİDİ SOYKIRIMI’NIN ÜZERİNDEN 9 YIL GEÇTİ

Terör örgütü DAİŞ, 3 Ağustos 2014’te Şengal ve çevresine saldırarak, aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce Ezidi Kürt’ü katletti, binlercesini de kaçırdı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Katliamda 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.

Son olarak geçtiğimiz günlerde İngiltere hükümeti Ezidi Soykırımı’nı resmen tanıdığını açıkladı.