Politika

Taliban: İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti

Taliban, son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini, 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Taliban geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Abdurrahman Raşid, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Son bir ayda yasal belgeleri olmayan 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini belirten Raşid, yaklaşık 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine geri döndüğünü kaydetti.

İranlı yetkililer, zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, yaklaşık 5 milyon Afgan'ın İran'da yaşadığını belirtiyor.

İran çoğunlukla Herat ve Nimruz vilayetlerinde bulunan sınır kapılarından Afganları sınır dışı ediyor.

Söz konusu sınır dışı etmeler zaman zaman artış gösteriyor. (Kaynak: Şarkul Avsat)

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