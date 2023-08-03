Kürt kentlerine hava ulaşımı azaldı

DİYARBAKIR (K24)

Kürt kentlerinde bir yılı aşkın süredir hava ulaşımında sorun yaşanıyor.

Politikacılar, iş insanları ve vatandaşlar bu sorunu sık sık gündeme getirse de şu ana kadar çözüm bulunamadı.

Resmi verilere göre 30 Haziran'da Diyarbakır'dan 34, Mardin'den 18, Batman'dan 12 ve Van'dan 22 sefer gerçekleştirildi. Öte yandan aynı gün Trabzon'dan 145 sefer gerçekleştirildi.

K24’e konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, iller arasındaki farka işaret ederek, birçok iş insanın İstanbul ve Ankara gibi kentlere gidemediğini söyledi.

Yaşanan sorunla ilgili Türk Hava Yolları (THY) yetkililerinin bir şey söylemediğini dile getiren Kaya, şunları ifade etti:

“İş insanları ve vatandaşlar çok mağdur. Bu da bölgenin gelişmesinin önünde bir engeldir. Şehirlerimiz Ankara ve İstanbul'a uzak. Seferlerimiz azaldı ama Ankara ve İstanbul'a yakın şehirlere seferler arttı. Türk Hava Yolları uçuşlarını azaltsa bile özel şirketlerin daha fazla uçuş yapmasına izin vermeli. Bunu yapmazlarsa sorun büyür.”

Edinilen bilgiye göre Kürt kentlerine hava ulaşımının azalmasının en büyük nedeni Rusya üzerindeki yaptırımlar. Rusya’dan Avrupa’ya direkt uçuş olmadığı için Rus vatandaşları Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gidiyor. Firmalar da Kürt illerinden yaptıkları seferleri, Rus yolcuların Avrupa’ya uçuşlarına kaydırmış durumda.

K24'e konuşan Bekir Arslan isimli vatandaş, “Bilet satışı yok. Antalya'ya, Bursa'ya, İstanbul'a gitmek istiyoruz ama bilet bulamıyoruz. Araçlarımızla gitmek istediğimizde maliyetimiz artıyor. Akaryakıt fiyatları arttı. Otobüsle seyahat etmek de zordur. Yol uzun. O yüzden uçak bileti bakıyoruz ama yok” dedi.

Bir haftada Diyarbakır'dan 12 uçak kalkıyor, Diyarbakır'a 120 uçak geliyor.

Vatandaşlar bu sayının artması gerektiğini vurguluyor.