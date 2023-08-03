Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Parlamento Başkan Yardımcısı’yla görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Parlamento Başkan Yardımcısı Ahmed Glayla ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme sonrası Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaparak, Kral Abdullah’ın farklı dönemlerde Kürdistan Bölgesi’ne olan desteğinin çok değerli olduğunu belirtti.

Konuk heyet de Kürdistan Bölgesi’ne yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, başta tarım, turizm, eğitim ve ticaret olmak üzere her alanda ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti.

Görüşmede Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah ile Ürdün’ün Bağdat Büyükelçisi Muntesir Akle ve Erbil Başkonsolosu da hazır bulundu.