BM temsilcisi: İçişleri Bakanı’yla Şengal Anlaşması üzerine yoğun çalışma yürüttük

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Ezidi Soykırımı’nın 9’uncu yıldönümü dolayısıyla “Ezidiler için daimi istikrarlı bir geleceğe doğru” sloganıyla düzenlenen konferansta konuştu.

Geride kalan 9 yılda Şengal halkının birçok zorlukla karşılaştığını belirten Plasschaert, bunun da ilçede birleşik bir yönetim kurulması ve istikrar sağlanmasına engel olduğunu söyledi.

Plasschaert, bu yıl yapılacak olan il meclisi seçimlerinin, Şengal’e istikrarın dönmesine katkı sunmasını umduğunu dile getirdi.

BM temsilcisi, “Erbil ile Bağdat arasında imzalanan Şengal Anlaşması’nın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen halen uygulanmamış olması rahatsızlık vericidir” dedi.

“Ben ve Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı, Şengal Anlaşması üzerine yoğun çalışma yürüttük” ifadesini kullanan Plasschaert, anlaşmanın bir an önce uygulanmasını umduğunu belirterek, ilçeye kaymakam ve iç güvenlik gücü atanması gerektiğini vurguladı.