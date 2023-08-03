Messi hız kesmiyor: 3 maçta 5 gol, 1 asist

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Inter Miami, sezon başında transfer ettiği Arjantinli oyuncunun forma giydiği maçlarda kazanmaya devam ediyor.

Lig Kupası'nın son 32 turunda, 20 bin seyirci kapasiteli DRV PNK Stadı'nda Orlando City'yi konuk eden ABD ekibi, 7. ve 72. dakikalarda Messi, 51. dakikada penaltıdan Josef Martinez'in golleriyle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golü, 17. dakikada Cesar Araujo'dan geldi.

Inter Miami, turnuvanın son 16 turunda Dallas ile karşılaşacak. Messi, ABD temsilcisinde görev aldığı 3 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

Öte yandan, Inter Miami'nin yeni transferlerinden İspanyol oyuncu Jordi Alba, 64. dakikada oyuna girerek takımıyla ilk maçına çıktı.