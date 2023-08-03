Politika

AB’den Belarus’a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna- Rusya savaşında Rusya'ya verdiği destek nedeniyle Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararı alındığını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

AB Komisyonu, üye ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığı nedeniyle Belarus'a uygulanan yaptırımların kapsamını genişlettiklerini duyurdu.

Açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Belarus'un Rusya'ya verdiği desteğe karşılık olarak ülkeye yönelik daha fazla kısıtlayıcı tedbir alındığı ifade edildi.

Yeni yaptırımlarla özellikle Rusya'yı hedef alan AB yaptırımlarının Belarus'u da kapsayacak hale getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun Rusya'ya yönelik yaptırımların Belarus üzerinden aşılmasını önleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, tedbirler çerçevesinde, Belarus'a ihracat yasağının ülkenin askeri ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan çok sayıda hassas mal ve teknolojiyi kapsayacak biçimde genişletildiği belirtildi.

Ateşli silahlar ve mühimmat ile havacılık ve uzay endüstrisinde kullanıma uygun mal ve teknolojilere ek ihracat yasağı getirildiğine işaret edilen açıklamada, Belarus yaptırımlarının Rusya yaptırımlarıyla uyumlu hale getirildiği bildirildi.

AB'nin önceki yaptırım paketinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Rusya ile işbirliği içinde zarar verdiği gerekçesiyle Belarus'tan bazı kişi ve kuruluşlara kısıtlamalar getirilmişti.

Ayrıca, Belarus'la ticaret sınırlandırılmış, 5 Belarus bankası uluslararası ödeme sitemi SWIFT'ten çıkarılmış, ülkenin merkez bankasının işlemleri yasaklanmış ve finansman akışı kısıtlanmıştı.

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