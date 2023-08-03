Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihi belli oldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, düzenlediği basın toplantısında Kürdistan Parlamentosu seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024’te yapılmasına karar verdiğini belirterek, ilgili tarafları bu yönde görevlendirdiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerine öncülük etmesiyle ilgili resmi yazısına yanıt veren Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin 18 Şubat 2024’te ya da bir gün sonra yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Komisyon Başkanı Omer Ahmed Muhammed imzasıyla gönderilen yanıtta, önerilen tarihe gerekçe olarak, “seçim sürecinin her açıdan iyi hazırlanıp yönetilmesi ve seçimin dünya standartlarında güvenlik garantisiyle şeffaf ve kaliteli bir şekilde yapılması” gösterilmişti.

Komisyon, çalışmalarının başlayacağı 1 Ağustos 2023 tarihinden önce Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın bir kararnameyle seçim tarihini belirlemesini isteyerek, kararname geciktikçe önerilen seçim tarihinin de erteleneceğini bildirmişti

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 2024 yılının şubat ayında yapılacağını belirtmişti.

Fewzi Heriri, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının 2024 yılının şubat ayında seçimlerin gününün belirlenmesi için tüm siyasi partilerle koordinasyon halinde olduğunu ifade etmişti.