Taylor Swift’ten turnesinde çalışan TIR şoförlerine 100 bin dolar prim

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CNN'e açıklamalarda bulunan Colorado merkezli Shomotion TIR şirketinin sahibi Michael Scherkenbach, ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'in turne sonunda birlikte çalıştığı tüm TIR şoförlerine 100 bin dolarlık bir çek verdiğini ifade etti.

Scherkenbach, taşıma ekibinden şirketinden yaklaşık 50 kişinin çalıştığını ifade etti. Turnede bir TIR şirketi daha görev yaptı.

Normalde bu tür turnelerin sonunda TIR şoförlerine verilen primin 5 ila 10 bin arasında değiştiğini söylerken, “Bu büyüklükte bir prim inanılmaz” diye konuştu.

Scherkenbach, bu miktarda paranın insanların hayatını değiştirebileceğini ifade etti.