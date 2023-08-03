Almanya’da Ezidi Soykırımı için anma töreni

ERBİL (K24)

Bugün terör örgütü DAİŞ’in Şengal’de Ezidi Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın 9’uncu yıl dönümü.

Katliamın yıl dönümünde Almanya'nın Frankfurt kentinde bir anma töreni düzenlenecek ve törende çeşitli etkinliklerin yanı sıra, katliamın anısına yas tutulacak.

Almanya’nın yanı sıra, birçok Avrupa ülkesinde de Ezidi Soykırımı’nın anısına törenler düzenleniyor.

Brüksel merkezli Avrupa Parlamentosu, 2016 Şubat’ında DAİŞ’in saldırılarını soykırım olarak tanımıştı. Hemen ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Haziran 2016'da yayımladığı raporda DAİŞ’in Ezidiler ve diğer azınlıklara soykırım suçu işlediğini vurgulamıştı.

Daha sonra İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Ermenistan ve Almanya soykırımı tanımıştı.

En son İngiltere, önceki gün Şengal'de yaşananları resmen soykırım olarak tanıdığını bildirmişti.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılarda kadın ve çocukların da içinde olduğu binlerce Ezidi Kürt hayatını kaybederken, binlerce kişi de DAİŞ tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Katliamda 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.