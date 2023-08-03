AB büyükelçisinden Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, görev süresi sona eren AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola ile bir araya geldi.

Neçirvan Barzani, AB-Kürdistan Bölgesi ve Erbil-Bağdat ilişkilerinin gelişmesi yönündeki çabalarından dolayı Ville Varjola’ya teşekkür etti, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola da desteğinden dolayı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi kurumlarına teşekkür etti.

Ville Varjola kendisinin yerine görev yapacak büyükelçiye de destek olunması temennisinde bulundu.