Trump bugün hakim karşısına çıkacak

HABER MERKEZİ

Trump, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınında bulunan Elijah Barrett Prettyman adliye binasında mahkemeye çıkacak.

Saat 16.00'da mahkemeye çıkması beklenen Trump'ın gözaltı uygulaması gereği parmak izi alınacak ancak rutin bir prosedür olan sabıka fotoğrafı çekilmeyecek.

Trump'ın kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesi bekleniyor.

Bugünkü mahkeme, hakim Moxila A. Upadhyaya huzurunda görülecek. Ancak davaya daha sonra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın atadığı hakim Tanya Chutkan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcıların önerdiklerinden dahi daha sert cezalar vermesiyle biliniyor.

Eski Başkan'ın bu kez sanık olarak geleceği başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Oldukça kalabalık olan basın mensupları mahkeme binası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren gelişmeleri takip etmek için bekliyor.

TRUMP'TAN BİDEN'A SUÇLAMA

Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, siyasi rakibi mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a yüklendi.

Biden'ın Adalet Bakanı'na kendisini suçlaması yönünde talimat verdiğini öne süren Trump, "Demokratlar bana karşı yarışmak istemiyorlar. Yoksa böyle benzeri görülmemiş bir şekilde 'Adaleti' silah olarak kullanmazlardı. Ancak yakında, 2024'te, sıra bize gelecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Trump'a, 1 Ağustos'ta "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti.

Trump'a yöneltilen ilk suçlama başkanlık seçim sonuçlarının toplandığı, sayıldığı ve onaylandığı devlet işlevini bozmak ve engellemek üzere hile yaparak ABD'yi yanıltmak için bir komplo düzenlediği yönünde.

İddianamede yer alan ikinci ve üçüncü suçlama ise Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre'de seçim sonuçlarının onaylanması için toplanılmasını engellemeye yönelik eylem ve girişimde bulunduğu iddiasını barındırıyor. Bu kapsamda iddianamede, Trump'ın, Kongre saldırısına giden süreçteki açıklamalarından örnekler bulunuyor.

Son olarak Trump'a, seçmenlerin oy kullanma ve oylarının sayılmasına yönelik anayasal haklarını kullanmaları sırasında bir veya birden fazla kişiye baskı yapmak, tehdit etmek gibi yöntemler uygulanması yönünde komplo kurduğu suçlaması yöneltiliyor.

Trump'ın, "2020 başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya kararlı olduğu" ifadesine yer verilen iddianamede, eski Başkan'ın seçim sonuçlarıyla ilgili yalanlar yaydığı ve bu yalanların Kongre baskınını körüklediği kaydedilmişti.

İddianamede ayrıca Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalarına yardım ettiği öne sürülen ancak isim bilgileri paylaşılmayan 6 "iş birlikçiden" bahsedilmişti.

Trump'ın savunma avukatlarından John Lauro, suçlamaların "ifade özgürlüğü ve siyasi konuşmaya saldırı" olduğunu savunmuştu.