Politika

İngiltere’den Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihinin belirlenmesine destek

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini belirlemesine yönelik desteğini açıkladı.
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İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave
İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave
kürdistan İngiltere Kürdistan Parlamentosu seçim tarihi destek

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave, yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini (25 Şubat 2024) belirlemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rosy Cave, ülkesinin her zaman Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin zamanında, adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasından yana olduğunu belirtti.

Tüm tarafları sürece yapıcı bir şekilde katılmalarını teşvik ettiklerini belriten Cave, taraflara seçimlerin zamanında yapılmasına bağlı olduklarını açıklamaları çağrısında bulundu.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu, “Bu, Kürdistan Bölgesi ve Irak halklarının demokratik sürece katılması ve oy haklarını kullanması açısından bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, bugün Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024’te yapılmasına karar verdiğini belirterek, ilgili tarafları bu yönde görevlendirdiğini ifade etmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü, belirlenen tarih konusunda tüm siyasi tarafların uzlaştığını vurgulamıştı.

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