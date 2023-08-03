Blinken: Rusya tahıl anlaşmasını şantaj aracı olarak kullanıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) başkanlık ettiği “kıtlık ve çatışma kaynaklı küresel gıda güvensizliği” içerikli oturumun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Antony Blinken, “Gıdanın bir savaş aracı olarak kullanılmasına son verme taahhüdünde bulunan 91 ülke ortak bir bildiri yayımladı. Bu, kendi başına güçlü bir ifadedir ve diğerlerini de buna katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Rusya’nın, Karadeniz Tahıl Anlaşması’nı Ukrayna ile yaptığı savaşta şantaj olarak kullandığını belirten ve bundan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Blinken, Karadeniz tahılının sadece Ukrayna için değil, “diğer ciddi kıtlık riskleri bağlamında” dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin tahıl ihtiyacı için de önemli olduğunu vurguladı.

Antony Blinken, Rusya’nın, “anlaşmayı bozmakla kalmayıp aynı zamanda Ukrayna’daki gıda silolarını kasıtlı hedef alarak” tahıl üretimini de engellediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, “Diğer rotaları en üst düzeye çıkarsak bile Ukrayna’nın, Karadeniz Tahıl Girişimi ile yapabildiği kapasiteye ulaşmak çok zor olacak” ifadesini kullandı.

“ANLAŞMAYA DÖNMESİ RUSYA’NIN KENDİ BİLECEĞİ İŞ”

Rusya’nın anlaşmaya geri dönmesi konusunun “kendi bileceği iş” olduğunu ifade eden Blinken, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşabileceği ve gıdaya duyulan ihtiyacın yüzde 50 artacağı tahminini paylaştı.

Blinken, hal böyleyken çatışmalar ve diğer nedenlerle üretimin artmadığını, aksine verimin düştüğünü kaydetti.

ABD’nin her yıl Dünya Gıda Programı bütçesinin yarısını tek başına karşıladığına dikkati çeken Blinken, bugün Haiti ve 11 Afrika ülkesindeki gıda kıtlığıyla mücadele için 360 milyon dolarlık yardım kararı aldıklarını belirtti.