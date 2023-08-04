UEFA ülke puanı yenilendi: İşte ilk sıradakiler!
HABER MERKEZİ
UEFA ülke puanı sıralaması güncel sıralama belli oldu.
Buna göre UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:
İngiltere: 88,928
İspanya: 75,927
İtalya: 71,569
Almanya: 69,552
Hollanda: 52,300
Fransa: 51,914
Portekiz: 46,816
Belçika: 35,200
İskoçya: 30,650
Avusturya: 28,800
İsviçre:28,375
Türkiye: 28,350
Sırbistan: 27,175
Ukrayna: 25,000
Norveç: 24,750
2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılıyor.
ÜLKE KATSAYISI HESAPLAMA METODU
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanıyor ve katılan toplam takım sayısına bölünüyor.
Bu puanlama ülke takımları için şu şekilde:
Elemelerde;
Galibiyet: 1 puan
Beraberlik: 0,5 puan
Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);
Galibiyet: 2 puan
Beraberlik: 1 puan