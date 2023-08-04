UEFA ülke puanı yenilendi: İşte ilk sıradakiler!

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UEFA ülke puanı sıralaması güncel sıralama belli oldu.

Buna göre UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

İngiltere: 88,928

İspanya: 75,927

İtalya: 71,569

Almanya: 69,552

Hollanda: 52,300

Fransa: 51,914

Portekiz: 46,816

Belçika: 35,200

İskoçya: 30,650

Avusturya: 28,800

İsviçre:28,375

Türkiye: 28,350

Sırbistan: 27,175

Ukrayna: 25,000

Norveç: 24,750

2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılıyor.

ÜLKE KATSAYISI HESAPLAMA METODU

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanıyor ve katılan toplam takım sayısına bölünüyor.

Bu puanlama ülke takımları için şu şekilde:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan