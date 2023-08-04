İsveç’in ardından Danimarka da sınır kontrollerini artırıyor

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İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemler arttı.

Danimarka Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Yetkililer, spesifik ve mevcut tehditlere yanıt verebilmek için Danimarka'ya kimin girdiğine bu kez daha fazla odaklanmak gerektiği soncuna vardılar" denildi.

Uygulamaya 10 Ağustos'tan itibaren başlanacak.

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, "Son Kur'an-ı Kerim yakmalar, polisin bildirdiği üzere mevcut güvenlik durumunu etkilemiştir" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da salı günü yaptığı açıklamada, sınır kontrollerini yoğunlaştırmaya hazırlandıklarını duyurmuş, İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ise polisin araç ve üst arama yetkilerinin artırılacağını ifade etmişti.

Her iki ülkede hükümet, Kur'an yakma eylemlerini kınamış ve bu eylemlere engel olmak için yeni yasal düzenlemeler getirmeyi düşündüklerini duyurmuştu.

Danimarka'da muhalefet ise eylemleri yasaklama planına karşı çıktığını açıkladı.

İsveç ve Danimarka'da son zamanlarda sıklıkla tekrarlanan Kur'an yakma eylemleri, İslam ülkelerinde kısmen şiddetli protestolara yol açıyor ve eylemlerin gerçekleştiği iki İskandinav ülkesiyle de diplomatik krizlere neden oluyor.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar bugün de devam etti.

Aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan grup, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Grup, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını Danimarka genelinde gerçekleştireceklerini de duyurdu.

Facebook, grubun bazı videolarına kısıtlama getirdi.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK EYLEMLER

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

Grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olduğu söyleyen bir kitabı da yakmıştı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı olarak Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.